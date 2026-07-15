Ouvi de uma pessoa, durante almoço na casa de um nosso amigo comum: Por estar com idade avançada o pároco de uma congregação na Cidade de Goiás teve sua substituição providenciada pelo bispo da diocese. Um padre ainda jovem, com perfil próximo dos costumes religiosos dos devotos da antiga capital foi designado para a missão.\nA pessoa que o levou, conhecedora dos praticantes mais fervorosos da região, o convidou a fazer parada em Itaberaí para a visita a uma senhora com reconhecida liderança na igreja local. O padre, apressado para chegar ao seu destino, com pouca vontade, aceitou. Foi apresentado e bem recebido pela senhora que, de imediato, se propôs a preparar um café, ao que o padre observou: Só se for com brevidade. A religiosa concordou e entrou para a cozinha.\nO padre continuou na sala esfregando as mãos como sinal claro de sua urgência em chegar onde moraria e receberia os fiéis colaboradores da igreja. Local também onde faria suas reflexões e estudos teológicos.