Poucas áreas afetam tão diretamente a vida cotidiana das pessoas quanto a segurança pública. É nela que o cidadão mede, dia após dia, a presença do Estado. E em Goiás essa medida tem sido alentadora. O Atlas da Violência 2026, divulgado nesta semana pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, confirmou com rigor técnico aquilo que os goianos já sentiam: paz.\nPela ação do governo, o Estado reduziu em 43% a taxa de homicídios entre 2019 e 2024, recuo cinco vezes maior que a média nacional, de apenas 8,6%. Na última década, a queda chega a 58,4%, a segunda do país. Saímos de 32,3 homicídios por 100 mil habitantes para 18,4, e o número absoluto de mortes violentas caiu de 2.887 em 2014 para 1.354 em 2024.\nSó a capital, Goiânia, registrou recuo de 70,9% em dez anos. Enquanto o Brasil convive com a sensação crescente de insegurança, Goiás segue uma trilha segura. Esses números obviamente não nascem do acaso. Resultam de método, integração das forças policiais e investimento contínuo em inteligência. Goiás é hoje uma das três únicas unidades da federação com redução anual ininterrupta da letalidade.