Senador Canedo chega aos 37 anos de emancipação no auge de sua história, atraindo cada vez mais pessoas e investimentos, consolidando a sua posição de cidade com mais de 100 mil habitantes que mais cresce no Brasil. É um momento decisivo, de busca de novas oportunidades econômicas para o município, que é o principal centro distribuidor de combustíveis da Região Centro-Oeste, que atrai uma nova fronteira imobiliária, e tem suas indústrias e comércio pujantes.\nAo mesmo tempo, Senador Canedo cria suas opções de cultura e lazer, com eventos realizados especialmente em suas praças e parques, que dão novas cores à vida da cidade. E ainda enfrenta o desafio de permitir a todos que cresçam juntos com esse município, que tem sido símbolo de acolhimento, de trabalho e do desejo dos moradores de conquistar uma vida melhor.