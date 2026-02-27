Sete décadas após sua criação, a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO) chega aos 70 anos não apenas como parte da história econômica goiana, mas como elemento ativo no debate sobre qual modelo de desenvolvimento devemos priorizar. Esse marco temporal convida a refletir sobre o papel do cooperativismo diante de um cenário marcado por concentração de renda, volatilidade de mercados e crescente demanda por práticas empresariais socialmente responsáveis.\nOs números goianos são eloquentes: quase 300 cooperativas associadas, mais de 670 mil cooperados, impacto direto e indireto sobre cerca de 2,5 milhões de pessoas e faturamento anual superior a R$ 31 bilhões, algo em torno de 10% do PIB estadual. Mas, para além da dimensão quantitativa, o que esses dados revelam é a consolidação de um modelo econômico capaz de combinar escala produtiva com distribuição de resultados, participação democrática e enraizamento regional.