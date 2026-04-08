Faz tempo, passando pela Rua 26-a mesma da casa de Pedro Ludovico- logo à nossa frente, nos chamou a atenção um veículo com o adesivo “Amigo do Nion”. Achamos anêmico, pela robustêz que Nion Albernaz já tinha alcançado como prefeito de Goiânia. Na condição de “amigo do Nion”, fomos ao seu gabinete na Praça Cívica e contamos a ele como surgiu o slogan de Dwight Eisenhower.\nComandante das Forças Aliadas na Europa, na Segunda Guerra Mundial, ao voltar vitorioso aos Estados Unidos, cedeu aos apelos para candidatar-se à presidência. Como era popularmente chamado por Ike, seus mentores de marketing resumiram, numa única frase, o que viria a ser o mais expressivo discurso da campanha: “I Like Ike”. Esse slogan-frase viralizou em um tempo em que não se contava com meios digitais.\nAo final do encontro Nion solicitou: crie então um slogan que as pessoas entendam e possam repetir. No dia seguinte o prefeito aprovou: “Nion, esse é bom”. A rima, que propicia a simetria fonética, sempre é uma boa solução para a retenção de um slogan ou de uma frase.