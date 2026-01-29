Os alagamentos recorrentes em Goiânia indicam tanto falhas pontuais de manutenção como esgotamento do modelo de planejamento urbano adotado ao longo das décadas. A cidade teve um incremento da sua população e da sua área construída horizontal e vertical, acarretando uma maior incidência de problemas públicos, como o de drenagem urbana. O desenvolvimento urbano pouco sustentável, que apontou para impermeabilização e adensamento da cidade, impossibilitou a adequação do espaço urbano em relação ao aumento da demanda por infraestrutura de drenagem urbana.\nA impermeabilização acelerada do solo, especialmente com a expansão viária e imobiliária, contribuiu diretamente para a incapacidade da cidade de absorver as águas da chuva porque, com a diminuição das áreas de verde urbanizado, tornou-se mais tortuoso o fluxo das águas em meio ao labirinto de prédios e avenidas largas. Questões com implicações para a segurança e a urbanidade da população em alguns espaços públicos, que se tornaram pontos nevrálgicos da cidade, por risco de alagamentos e deslizamentos.