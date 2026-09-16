A violência contra a mulher segue como um dos maiores gargalos de segurança pública no Brasil. Casos de assédio em ruas, transporte público, aplicativos e festas aumentaram, enquanto a resposta do Estado muitas vezes chega tarde. Diante desse cenário, foi sancionada em 2026 uma nova lei que autoriza expressamente a mulher a portar e utilizar spray de pimenta para defesa pessoal.\nA norma não cria vigilantes. Ela reconhece um direito básico: o de reagir no momento da agressão. A legislação inseriu dispositivo no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal para tratar o spray de pimenta como “instrumento de uso permitido para defesa pessoal por mulheres”. Os 4 pilares são: Permissão de porte: toda mulher maior de 18 anos pode comprar, transportar e portar spray de pimenta de uso civil; a concentração do agente irritante será limitada pela Anvisa.