Na história do Supremo Tribunal Federal (STF), constata-se que o guardião da Constituição sempre foi vítima do autoritarismo, que se manifestou pelos inúmeros pedidos de impeachment, aumento do número de ministros e até mesmo de ameaça para alterar julgamento. Entretanto, o Tribunal institucional e democraticamente resistiu, nos limites do possível essas agressões.\nUma das primeiras dessas agressões foi feita por Floriano Peixoto, quando, em abril de 1892, decretou estado de sítio por 72 horas, com a suspensão das garantias constitucionais e antes mesmo do decreto e ainda depois dele, o Marechal de Ferro mandou efetuar numerosas prisões e desterrou vários presos. Entre os detidos encontravam-se marechais, generais, senadores, deputados, jornalistas, oficiais do Exército.\nCoube a Ruy Barbosa, com desassombro e admirável capacidade profissional, impetrar em desfavor dos detidos Habeas Corpus. Antes do julgamento ocorreu intimidação ao Tribunal em comentários da imprensa e corria como verdadeira uma frase atribuída a Floriano: “Se os juízes do Tribunal concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará os habeas corpus de que, por sua vez necessitarão”.