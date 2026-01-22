Os dados mais recentes da Receita Federal confirmam aquilo que nós, do setor supermercadista, já percebemos no dia a dia: o varejo alimentar segue como um dos grandes motores da economia goiana. Entre janeiro e novembro de 2025, foram abertas 3.563 empresas no segmento de supermercados em Goiás, considerando todos os portes — de MEIs a empresas de maior estrutura. Esse movimento evidencia não apenas a força do setor, mas também o ambiente de oportunidades para quem deseja empreender no Estado.\nO crescimento de 8,6% no número de aberturas, na comparação com o mesmo período de 2024, demonstra resiliência, capacidade de adaptação e confiança dos empresários, mesmo em um cenário econômico nacional desafiador. É um indicador claro de que o setor supermercadista continua sendo uma porta de entrada para novos negócios e um vetor importante de desenvolvimento regional.