Há um experimento clássico conduzido em creches em Israel, nos anos 1990, que ilumina um ponto decisivo: quando uma relação é regulada apenas pela lógica do preço, algo essencial se perde. O problema era recorrente: pais atrasavam para buscar as crianças, obrigando educadores a estender o expediente e sustentar um custo humano invisível.\nPara “corrigir” o comportamento, instituiu-se uma multa. A aposta era simples: transformar o atraso em perda financeira. O resultado, porém, foi paradoxal: os atrasos aumentaram. Antes da multa, o atraso era vivido como uma falha diante do outro, carregava desconforto e funcionava como um freio interno ligado ao pacto coletivo.\nCom a penalidade, o sentido se deslocou: o atraso deixou de ser uma quebra de acordo e passou a ser uma opção administrável, uma compensação paga. Mesmo quando a multa foi retirada, o comportamento não retornou ao patamar anterior, como se o gesto tivesse sido definitivamente deslocado do campo simbólico onde nascem o respeito e a responsabilidade.