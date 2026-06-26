Durante muito tempo, sustentabilidade foi associada exclusivamente à preservação ambiental. Hoje o conceito é mais amplo, e as empresas já seguem preceitos de ESG, atendendo a aspectos ambientais, sociais e de governança, que se tornaram exigência do mercado consumidor.\nO consumidor já não escolhe apenas pelo preço. Ele busca preservação, autenticidade, propósito e conexão. Quer saber de onde vem o produto, quem o produz e quais impactos sua compra gera. O Sebrae, por exemplo, por meio de seu Comitê ESG, já pratica internamente ações voltadas ao uso consciente dos recursos, à redução de desperdícios e à responsabilidade socioambiental.\nIniciativas como a arrecadação de tampinhas plásticas e resíduos eletrônicos para projetos sociais demonstram que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos positivos para a sociedade. Esse compromisso também se reflete nas capacitações oferecidas aos pequenos negócios.