O impacto da operação policial mais letal da história não apenas conteve o embalo do presidente Lula como empurrou o governador Tarcísio de Freitas de volta para a disputa de 2026. Depois de sucessivos erros, idas e vindas e pedidos de desculpas, Tarcísio está se poupando e avaliando para onde os ventos - e as candidaturas - vão.\nDesde o início, Tarcísio e seu principal mentor político, Gilberto Kassab, combinam duas táticas. A primeira é jamais admitir uma candidatura presidencial já em 2026, para evitar as chuvas, trovoadas e ataques, naturais contra quem se destaca. A outra é monitorar quais as condições de vitória, antes de qualquer decisão.\nCom Lula franco favorito, o foco é, ou era, a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Com Lula cambaleando, como agora, o céu é o limite. Ou melhor, a meta é o Planalto. A estratégia atende a um cronograma milimetricamente desenhado e hora de decidir: vai ou não? O limite é abril, prazo final para a desincompatibilização de governadores em disputa pela Presidência.