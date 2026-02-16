O ano de 2025 foi marcado por novidades e evoluções no debate do transporte público coletivo. O destaque foi o é encaminhamento do presidente da República Luís Inácio Lula da Silva ao Ministério da Fazenda para elaborar estudos visando a possibilidade de implantação da Tarifa Zero. A iniciativa conta com o apoio de 81% da população, segundo artigo recentemente publicado no portal UOL.\nOs debates sobre as formas de financiamento tarifário ocorrem há alguns anos no Brasil. A partir da década de 2010, o modelo de financiamento exclusivamente pelo usuário passou a enfrentar desgastes para a manutenção do equilíbrio econômico de contratos, que foi acentuado com as manifestações de 2013 e alcançou o seu auge na pandemia da Covid-19.\nAtento a esse movimento o Governo Federal tem dialogado com entidades do setor na busca de soluções. Entre elas, chama atenção a proposta do Novo Vale-Transporte, que reformula o atual modelo de forma que a contribuição seja paga pelo empregador com base em um valor fixo por empregado, isentando os nove primeiros funcionários do estabelecimento. Simulações indicam o potencial de arrecadação de R$ 80 bilhões, sendo suficiente para a implantação do Tarifa Zero e beneficiando cerca de 125 milhões de pessoas.