As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil acumulam sobretaxas de até 37,5%, aprofundam a incerteza bilateral e produzem efeitos que vão além da balança comercial. A relação é atravessada por disputas políticas, pelo calendário eleitoral e pela dificuldade de construir concessões aceitáveis. Enquanto a diplomacia espera, empresas e mercados se reorganizam. Para Goiás, o impacto imediato tende a ser limitado, mas desigual entre setores e relevante para investimentos, emprego e renda.\nA sobretaxa alcança cerca de 18% das exportações brasileiras destinadas aos EUA, enquanto cerca de dois mil itens foram isentos. Commodities e alimentos de abastecimento interno americano, como café, petróleo, suco de laranja e minérios, ficaram fora do tarifaço. Isso reduz o impacto agregado, mas não elimina perdas concentradas em setores e regiões.