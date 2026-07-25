O setor produtivo brasileiro, e o goiano em especial, enfrentam novo e desafiador cenário com a sanção tarifária imposta pelo governo Trump que, apelidado pelo mercado de “tarifaço”, impõe uma pressão imediata sobre a operação das empresas. Em um ambiente econômico que exige previsibilidade para o crescimento, a entrada em vigor de novos custos dessa magnitude levanta questões que vão muito além das simples planilhas de despesas.\nComo especialistas no Direito e observadores do ambiente de negócios, precisamos debater os impactos das medidas na segurança jurídica dos negócios no nosso Estado, afinal, quando falamos em aumento de tarifas, não falamos apenas de números ou de uma margem de lucro que será estreitada.\nA verdade é que todos sabemos que, se da parte do governo norte-americano não há mínima lógica jurídica, econômica ou de qualquer fundamento que se sustente nas relações de Direito Internacional que possam justificar a inaceitável decisão, de nossa parte temos que encontrar saídas que possam minorar os graves efeitos do novo tarifaço que acaba de entrar em vigor.