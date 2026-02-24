Treino físico é como varrer casa: é importante fazer com regularidade. Também é assim que acontece em relação à faxina interna. É saudável limpar memórias, arejar a área, abrir espaço para o novo, descartar o que já não serve. Será que acontece o mesmo com nossos relacionamentos ao longo da vida?\nQuanto mais vivemos, mais urgente se torna esse movimento, pois viveremos vários ciclos e as bobagens podem nos distrair e nos distanciar daquilo que realmente queremos. Em 1920 a expectativa de vida média do brasileiro era de 35 anos; em 2023, chegou a 75. Mas, atualmente, todos conhecemos pessoas com mais de 90 e mesmo em torno dos 100 anos. Oscar Niemeyer é um grande exemplo de longevidade e vida produtiva.\nIsso significa que é essencial nos prepararmos para treinar, varrer e faxinar bastante, já que podemos viver cada vez mais. Então, é aqui que começam a aparecer os desafios de inventariar perdas e ganhos, de dizer sim aos novos ciclos da vida. Gosto muito do ditado que diz que “toda merda vira adubo, é só deixar o tempo de cura”. Há outro que completa “quanto mais mexe, mais fede”. O difícil mesmo é distinguir um do outro.