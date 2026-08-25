Qual foi a última vez que você tirou uma hora livre sem se culpar? A resposta a esta pergunta pode explicar uma das maiores transformações da vida contemporânea. Durante décadas, associamos prosperidade ao acúmulo de bens materiais. Hoje, o verdadeiro luxo está em algo cada vez mais escasso: administração do próprio tempo.\nA forma como as cidades são planejadas tem influência direta nessa realidade. Afinal, uma parcela significativa do nosso dia é consumida não apenas pelo trabalho ou pelo lazer, mas pelo trajeto entre eles. Minutos que se transformam em horas. Tempo que, somado ao longo dos anos, representam uma parte importante da nossa vida.\nQuando falamos sobre tempo, não estamos discutindo apenas mobilidade urbana. Pensamos na pessoa que passa mais de uma hora para chegar em casa depois do trabalho. Em quem se divide em inúmeros deslocamentos entre trabalho e organização da rotina da família. No estudante que atravessa a cidade para frequentar a faculdade. São pequenas perdas diárias, muitas vezes incalculáveis, que representam algo impossível de recuperar.