Todo início de ciclo nos convida a observarmos com mais atenção o que realmente move as escolhas das pessoas e dos pequenos negócios. Esse olhar se apoia na análise contínua do cenário que o Sebrae Goiás realiza por meio de seu Observatório e se traduz no Caderno de Tendências 2026, antecipando transformações para apoiar quem empreende.\nO que se desenha para este ano é a consolidação de um consumidor que busca sentido, cuidado e coerência. Ele valoriza marcas que expressam propósito de forma prática, que criam ambientes de pertencimento e que conseguem transformar valores em experiências. Não se trata apenas de comunicar, mas de demonstrar aquilo que sustenta a reputação de um negócio.\nAssim, percebemos que as tendências culturais funcionam como uma bússola. Elas revelam com antecedência onde a atenção coletiva está se concentrando e quais comportamentos são mais prováveis de se consolidarem. Esse olhar aparece nas escolhas por produtos mais simples e mais significativos, nas comunidades digitais que crescem em torno de afinidades, na expectativa por marcas que assumem posturas consistentes e na busca por experiências que combinam emoção, utilidade e conexão. Para o pequeno negócio, captar esses sinais significa antecipar oportunidades que muitos concorrentes só perceberão quando já for tarde.