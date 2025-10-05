Na crescente atuação do terceiro setor na saúde pública brasileira, destaca-se o papel essencial das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e das Organizações Sociais (OSs) na gestão de unidades hospitalares e serviços de saúde pública. Essas parcerias têm como objetivo central assegurar atendimento eficiente, humanizado e contínuo à população. No entanto, a excelência na assistência à saúde só se sustenta quando acompanhada de uma sólida responsabilidade com os colaboradores.\nCom esse olhar, ganha especial relevância um instrumento de governança e integridade cada vez mais valorizado na administração pública: a conta vinculada para o fundo rescisório. Trata-se de um mecanismo de proteção financeira que visa resguardar os direitos dos trabalhadores em caso de encerramento do vínculo contratual e de seus reflexos legais. Em outras palavras, podemos considerar a conta vinculada como um cofre de dupla checagem, onde a verba só pode ser movimentada em conjunto com o ente público.