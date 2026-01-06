Donald Trump sofre da “Síndrome de Jack Sparrow”: desastrado para ser o presidente dos Estados Unidos, egocêntrico para se tornar um líder global. Ou mesmo regional. Os ataques estadunidenses contra a Venezuela são, antes de tudo, uma expressão do nefasto e arriscado personalismo trumpista que dirige a política externa da grande potência.\nAté o momento, as declarações das autoridades estadunidenses são evasivas. Não há definição do que virá e as respostas parecem improvisadas. Os ataques não atendem a interesses de segurança nacional nem intimidam o mundo, afinal, é tautológica qualquer demonstração do poder militar do Tio Sam. Tampouco eles promovem uma mudança do regime venezuelano, pois a própria oposição foi preterida a lideranças chavistas. Aliás, excelente oportunidade para essas lideranças reacomodarem seus interesses e ambições e garantirem a continuidade do chavismo.