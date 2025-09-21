Numa semana em que a Câmara jogou "às favas todos os escrúpulos de consciência", como o coronel e ex-ministro Jarbas Passarinho na decretação do famigerado AI-5, as pesquisas revelaram que o presidente Lula não apenas se mantém à frente de todos os candidatos de 2026 como corre sozinho, sem adversários, na raia de esquerda e centro-esquerda.\nSe alguém poderia competir com Lula pelo centro seria Ciro Gomes, que está fora do jogo, após quatro derrotas para a Presidência, perda de força política, temperamento explosivo, crise em todos os partidos pelos quais passou e, por fim, o racha na própria família. Como concorrer?\nLula entrou em 2025 com popularidade e perspectivas de reeleição no fundo do poço, mas se recuperou ao longo do ano, com uma, digamos, peculiaridade: não pelos seus acertos e feitos do governo, mas pelo acúmulo de erros do bolsonarismo. Lula joga parado, a oposição faz gol contra.