É comum ouvir ou mesmo dizer, ao se referir a uma criança atípica – que é o termo correto para designar aquelas com alguma situação clínica não comum à maioria –, a expressão “especial”. No entanto, mesmo antes de a nomenclatura de filho “especial” ser criada ou de vivenciar essa realidade pessoalmente – experiência que me amadureceu ainda mais –, já manifestava críticas a respeito do termo.\nEmbora sua origem visasse expressar algo excepcional ou extraordinário, a mim sempre pareceu uma forma de discriminação, similar, em minha percepção, ao uso da expressão “melhor idade” – tema que, contudo, caberia a outro artigo. Creio firmemente que, independentemente do desafio que nos seja atribuído, não fomos “condenados” ao receber o diagnóstico médico de nossos filhos, como alguns pensam.\nPelo contrário, fomos escolhidos, pois filhos jamais devem ser encarados como um problema. É certo que alguns apresentarão desafios específicos, que podem ser compreendidos e trabalhados com amor e dedicação. A ingenuidade e pureza das crianças são as que nos fornecem a força e a alegria necessárias para transformar o ambiente ao nosso redor.