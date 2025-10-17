Caso consigamos passar por todas as agruras da vida, todos seremos idosos. O quase esquecido Dia do Idoso, 1º de outubro, foi instituído pela ONUpor meio da Resolução 45/106 de 1990. O objetivo foi conscientizar a sociedade sobre o envelhecimento e os direitos das pessoas idosas. A ONU considera o etarismo um desafio global que deve ser combatido com a educação e o convívio intergeracional. No Brasil, a data foi oficializada com o Estatuto do Idoso, na Lei nº 10.741/2003, sendo, mais tarde, estabelecido o Dia Nacional do Idoso pela Lei nº 11.433/2006.\nA Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosas, nos países em desenvolvimento, as pessoas com 60 anos ou mais (60+). Segundo dados da ONU, o Brasil é a sexta nação com o maior número de pessoas idosas.\nO último Censo do IBGE/2022 informou que população idosa era de 32,1 milhões, equivalente a 15,8% dos brasileiros. O IBGE estimou que até 2040, os idosos deverão representar quase 25% da população, e apontou que, além da longevidade, o idoso está mais ativo e realiza mais atividades.