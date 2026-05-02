Em maio, mês em que celebramos o Dia do Trabalhador, o Brasil se depara com uma pergunta incômoda, mas urgente: estamos preparados para transformar ambientes de trabalho que ainda adoecem? Diante dos dados e dos relatos diários de assédio, é difícil acreditar, mas precisamos nos dedicar diariamente para transformar essa realidade.\nOs números de 2025 são alarmantes. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) registrou mais de 142 mil novos processos por assédio moral, um aumento expressivo em relação ao ano anterior. As denúncias ao Ministério Público do Trabalho (MPT) chegaram a 18.207 relatos, alta de 26,9%, enquanto o Disque 100 contabilizou 2.757 denúncias, um crescimento de 49,8%. Ao mesmo tempo, mais de 500 mil afastamentos foram concedidos por transtornos mentais, o maior número em ao menos dez anos, evidenciando que o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho já é uma realidade ampla e persistente.