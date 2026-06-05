Os últimos movimentos econômicos de Goiânia revelam uma mudança profunda no ambiente empresarial da capital. A tradição, sozinha, já não basta. O mercado passou a exigir governança, inovação, sucessão estruturada e capacidade permanente de adaptação.\nQuem conseguir unir a credibilidade construída ao longo de décadas com uma visão moderna de gestão terá enorme vantagem competitiva nos próximos anos. Goiânia vive uma transição silenciosa: deixa de ser apenas uma cidade sustentada por relações pessoais para se tornar um ambiente empresarial cada vez mais profissional, competitivo e sofisticado. E as empresas familiares que compreenderem isso primeiro liderarão o próximo ciclo de desenvolvimento econômico.\nGrande parte das empresas goianienses nasceu da coragem, da presença forte e da autoridade natural de seus fundadores. Agora, porém, precisarão ser preservadas pela competência institucional das próximas gerações. O desafio se torna ainda maior porque os herdeiros já não pensam de forma homogênea.