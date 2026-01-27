O primeiro ano do Projeto Rede Arca de Agroecologia e Segurança Alimentar do Cerrado marca um ponto de inflexão. Enquanto parte das instituições ainda ajusta diretrizes, os territórios já operam decisões que reorganizam ambiente, produção e economia — não como discurso, mas como prática.\nEssas decisões não surgem de improviso. Resultam de processos de planejamento construídos no próprio território, onde diagnóstico e escolha caminham juntos. Planejar, aqui, não é organizar intenções, mas definir prioridades, assumir limites e orientar ações. Esse método transforma problemas em decisões.\nEssas decisões aparecem, primeiro, na organização do território. A identificação de 21 corredores ecológicos, conectando nascentes, veredas, áreas produtivas e remanescentes ambientais, não resulta de exercício técnico abstrato. Responde a conflitos reais de uso do solo, à crise hídrica e à necessidade de manter a produção sem esgotar a base ambiental. O desafio agora não é mapeá-los, mas instituí-los.