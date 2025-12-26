Quando assumimos a gestão de Senador Canedo, em 2021, havia um grande desafio em relação ao transporte coletivo. Sem qualidade, recebia muitas reclamações, e tinha uma dívida enorme junto ao sistema, relativa à parcela do subsídio. Trabalhamos muito, negociamos e quitamos o atrasado e conseguimos, com muito esforço, manter tudo em dia. Agimos assim porque sempre confiamos que este era o caminho para melhorar esse serviço tão essencial para a população, e que aproxima pessoas e oportunidades, além de colaborar com o crescimento de todos.\nDesde então, Senador Canedo tem sido o município que mantém este compromisso em dia. Fazemos um investimento importante, mês após mês, que tem trazido melhoras pra todos. Hoje, são R$30 milhões destinados anualmente que possibilitam as melhorias do transporte de toda a Região Metropolitana, e faz com que a tarifa permaneça a mesma para o usuário ao longo dos últimos sete anos.