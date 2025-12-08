Em 2025, Goiás se consolida como exemplo de inovação e compromisso com o futuro. Isso porque o Estado lidera um dos projetos mais ambiciosos do país na área de mobilidade urbana: a substituição completa da frota de ônibus convencionais a diesel por veículos movidos a biometano, elétricos e a diesel Euro 6.\nAo todo, serão mais de 1,5 mil novos ônibus com tecnologias sustentáveis, representando um marco histórico para o transporte coletivo e para a política ambiental brasileira. Tal iniciativa está diretamente alinhada a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.\nO primeiro reconhece o transporte público como elemento central para tornar as cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis, garantindo deslocamentos acessíveis e com menor impacto ambiental. Já o segundo reforça a urgência de políticas públicas voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa e à promoção de tecnologias limpas.