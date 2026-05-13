Nos últimos meses, a reforma tributária passou a ocupar espaço relevante nas conversas sobre investimentos imobiliários, especialmente quando o tema é aluguel por curta temporada. Parte desse debate surgiu a partir de conteúdos que mencionam uma carga tributária elevada, muitas vezes sem o devido contexto técnico. O objetivo aqui não é criticar modelos jurídicos ou estratégias patrimoniais, mas esclarecer a lógica do imposto e separar fatos de interpretações apressadas.\nA reforma reorganizou os tributos sobre consumo e deixou mais clara a diferença entre renda patrimonial e atividade econômica estruturada. No caso da curta temporada, o ponto central não é o uso de plataformas digitais, mas o nível de escala, recorrência e faturamento da operação. Quando a atividade se aproxima de um serviço contínuo, com volume elevado, o Estado passa a enxergá-la de forma semelhante à hotelaria. Essa lógica vale tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica.