O turismo se consolida como uma agenda estratégica de desenvolvimento econômico em Goiás, com capacidade de gerar renda, movimentar cadeias produtivas e fortalecer os pequenos negócios. Dados do Ministério do Turismo mostram que em 2025 o Brasil atingiu o recorde de mais de 9,28 milhões de turistas internacionais, um avanço de 37,1% em relação ao ano anterior. Nosso estado aproveita esse bom momento e se posiciona de forma cada vez mais competitiva no setor com destinos consolidados e uma forte identidade regional.\nNesse contexto, a realização do MotoGP em Goiânia trouxe ainda mais atenção nacional e internacional para Goiás. Após mais de duas décadas fora do calendário mundial, o Brasil voltou a sediar a principal categoria da motovelocidade, tendo a capital como palco desse retorno. Ao longo de três dias, o evento reuniu mais de 148 mil pessoas, grande parte vinda de fora do estado e também do exterior, e foi transmitido para mais de 200 países.