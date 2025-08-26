Uma viagem ao Japão não é apenas um deslocamento geográfico; é, sobretudo, uma travessia no tempo e na mentalidade coletiva de um povo que construiu sua modernidade sem abrir mão de suas raízes milenares. Diante de uma cultura marcada pela fusão equilibrada entre tradição e inovação, é inevitável traçar paralelos, bem como contrastes, com o Brasil que aspiramos edificar.\nVer de perto como o passado pode dialogar com o presente e sustentar o futuro, e como o respeito às tradições serve de base para o progresso, foi uma das experiências mais marcantes da minha viagem. No Japão, tecnologia de ponta e infraestrutura eficiente convivem com gestos cotidianos de civilidade, como o cerimonial do chá ou o simples curvar-se para agradecer. Há um evidente esforço em preservar o que é coletivo, sem comprometer o avanço.