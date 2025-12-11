Quando o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Goiás definiu, no início de 2023, a meta de alcançar 2 milhões de atendimentos até o final 2026, não havia ali apenas um número, mas uma visão: aproximar a instituição de quem empreende, onde quer que esteja. O fato de essa marca ter sido atingida no fim de outubro deste ano, 14 meses antes do estabelecido, confirma que desenvolvimento não se improvisa, mas se constrói com planejamento, gestão eficiente e cultura de entrega.\nEsse resultado simboliza algo maior do que um desempenho administrativo. Cada atendimento representa uma oportunidade de orientar e fortalecer pequenos negócios que sustentam a economia goiana e brasileira. Quando uma micro ou pequena empresa melhora sua gestão ou quando um MEI recebe a orientação certa no momento oportuno, há um efeito multiplicador que se espalha. Por isso, estar perto faz a diferença, viabilizando soluções que realmente mudam a vida dos empreendedores.