Assumir novamente a superintendência geral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia representa, para mim, um chamado que vai além da gestão: é a reafirmação de um compromisso com a vida, com a dignidade humana e com o cuidado. Recebo esta missão com humildade, senso de responsabilidade e profunda dedicação ao propósito que norteia essa instituição.\nA Santa Casa é um hospital que nunca para. São 24 horas por dia, todos os dias do ano, acolhendo, tratando e devolvendo esperança a milhares de pessoas. É também um espaço de fé, entrega e aprendizado contínuo. Olhar para o que já construímos até aqui reforça a certeza de que avançamos muito, mas também revela o quanto ainda temos a fazer para atender com excelência quem mais precisa.\nNesta nova gestão, um dos nossos principais objetivos é transformar o prédio inacabado da Santa Casa em um espaço moderno, funcional e acolhedor. Não se trata apenas de concluir uma obra física, mas de criar um ambiente que amplie nossa capacidade de atendimento, melhore as condições de trabalho das equipes e ofereça mais conforto e dignidade a pacientes e familiares.