A modernização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a instalação de um novo tomógrafo no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) não são apenas mais uma entrega na área da saúde. São um reflexo direto de uma escolha clara: investir de forma consistente na qualidade do atendimento público e na vida das pessoas.\nOs R$ 3,18 milhões aplicados nessa iniciativa demonstram que é possível aliar responsabilidade na gestão dos recursos públicos com resultados concretos para a população. Mais do que números, estamos falando de decisões que impactam diretamente o tempo de resposta em situações críticas, a precisão dos diagnósticos e, principalmente, as chances de recuperação dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).\nA incorporação de um tomógrafo de 160 canais eleva o padrão tecnológico da rede estadual. Em casos de urgência — como acidentes, AVCs e traumas graves —, cada minuto faz diferença. Garantir exames mais rápidos e precisos significa salvar vidas e reduzir sequelas. Com capacidade para até 3 mil exames por mês, o novo equipamento fortalece a resolutividade do hospital e dá mais segurança às equipes médicas.