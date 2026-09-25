Um estado não se constrói da noite para o dia. A solidez de suas instituições, a qualidade das estradas que percorremos e a segurança que almejamos são frutos de planejamento de longo prazo, de decisões corajosas tomadas no passado que ecoam no presente.\nGoiás vive hoje um momento de estabilidade graças à transformação substancial que projetamos e executamos em governos anteriores. É inegável que a base sobre a qual caminhamos hoje foi pavimentada com obras e políticas públicas que mudaram a face do nosso território. Da interiorização do ensino superior com a UEG à malha viária que integrou nosso interior; da construção do Hugol e Crer e da rede de hospitais que regionalizaram a saúde ao fortalecimento da segurança pública com milhares de novos policiais e tecnologia de monitoramento.\nTambém construímos uma rede de proteção social que tinha um propósito claro: o Renda Cidadã, Bolsa Universitária, Cheque Moradia e Salário Escola não foram apenas assistencialismo, mas ferramentas de dignidade. E unimos assistência social, qualificação profissional, emprego, empreendedorismo e crédito a afim de garantir oportunidade para que as pessoas conquistassem sua própria autonomia.