Na saúde pública, o tempo pode ser comparado a um fio invisível que separa a vida da morte. No atendimento de urgência e emergência, cada minuto importa. É nesse contexto, no qual se exige decisões rápidas e planejamento, que nasce o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Norte (Cisceno), não como uma proposta burocrática, mas como um compromisso concreto de união e eficiência para salvar vidas.\nHá necessidade de esclarecer o avanço que esse modelo traz para o Estado de Goiás. Alguns questionam se a proposta é terceirização. Não. O Cisceno é 100% público, composto apenas por municípios, com gestão feita por prefeitos em assembleia, recursos fiscalizados e decisões transparentes. É a tradução prática do SUS que sonhamos, integrado, participativo e voltado para o cidadão.\nHoje, nossa rede de urgência e emergência enfrenta desafios logísticos e geográficos. É necessário organizar a distribuição e deslocamento das ambulâncias, além da entrada para portas hospitalares para que não ocorra sobrecarga ou estruturas ociosas. Com o Cisceno, vamos ampliar e redistribuir a frota do Samu, direcionar de forma mais adequada os pacientes para as portas hospitalares, capacitar equipes e, pela primeira vez, contar com uma aeronave à disposição da macrorregião Centro-Norte, que tem sede em Anápolis, para transferências rápidas em casos críticos.