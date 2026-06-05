À medida que Goiânia se aproxima de seu centenário, em 2033, cresce entre os cidadãos a expectativa por uma capital mais organizada, funcional e alinhada às exigências contemporâneas de governança urbana. Em uma metrópole submetida a aceleradas transformações econômicas, demográficas e sociais, é inequívoco que desenvolvimento sustentável pressupõe instituições técnicas capazes de assegurar estabilidade, previsibilidade normativa e proteção coletiva.\nNesse contexto, a atuação dos auditores de fiscalização assume posição estratégica na arquitetura institucional que sustenta a ordem urbana. Ainda persiste, contudo, a percepção de uma atuação orientada somente à aplicação de sanções, numa leitura superficial diante da amplitude das atribuições exercidas diariamente por esses profissionais.\nMais do que agentes de controle, os auditores integram uma estrutura contemporânea de inteligência regulatória indispensável ao funcionamento equilibrado da cidade. A atuação alcança frentes como vigilância sanitária, fiscalização veterinária, verificação de combustíveis no que tange a riscos químicos e ambientais no ponto de venda, ordenamento da atividade econômica, transporte, uso do solo e meio ambiente.