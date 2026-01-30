Entregar um smartphone a uma criança no início da adolescência tornou-se um gesto quase automático, frequentemente associado à ideia de cuidado, segurança ou inclusão social. No entanto, evidências científicas recentes sugerem que essa decisão, quando tomada de forma precoce, pode trazer impactos significativos à saúde física e mental dos jovens.\nUm extenso estudo norte-americano acompanhou mais de dez mil jovens de diferentes regiões dos Estados Unidos e identificou associações consistentes entre a posse de um smartphone aos 12 anos e o aumento do risco de depressão, obesidade e sono insuficiente. Os dados impressionam não apenas pela magnitude, mas também pela constância com que esses padrões se repetem. Crianças que já tinham um smartphone nessa idade apresentaram mais sintomas depressivos, maior probabilidade de excesso de peso e dormiram menos do que o recomendado para sua faixa etária.