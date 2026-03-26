O caso ocorrido em Itumbiara não pode ser tratado como um fato isolado ou uma fatalidade imprevisível. Ele revela, de maneira contundente, uma forma específica de agressão que ainda enfrenta resistência para ser reconhecida com a gravidade necessária no Brasil: a violência vicária.\nTrata-se de uma prática cruel em que o agressor atinge filhos ou pessoas próximas com o objetivo deliberado de causar sofrimento emocional à mulher. Não é impulso repentino, nem descontrole passageiro. É uma estratégia de punição, instrumento de poder e tentativa de perpetuar domínio mesmo após o fim da relação.\nMais inquietante do que o crime em si é a narrativa que frequentemente o acompanha. Diante de episódios assim, surgem explicações apressadas que tentam suavizar o horror: o término do relacionamento, conflitos familiares, ciúmes ou supostos comportamentos femininos.