Já não causa surpresa encontrar um idoso correndo em um parque da cidade logo pela manhã. O turismo voltado à terceira idade é uma realidade, assim como os intercâmbios de idiomas que têm nos maiores de sessenta anos um dos grupos que mais cresce. O que está acontecendo? Será que já não se fazem mais “velhinhos” como antes?\nOs números confirmam essa percepção. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida no Brasil aumentou 11,3 meses em 2023 em relação a 2022, alcançando 76,4 anos e superando o patamar pré-pandemia. Na década de 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 42,9 anos para homens e 48,3 para mulheres. Já em 1970, havia subido para 54,6 e 60,8 anos, respectivamente.\nEstamos vivendo cada vez mais e melhor. Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI), com dados de um milhão de pessoas acima de 50 anos em 41 países, revelou que nossos cérebros estão mais ativos do que os das gerações anteriores.