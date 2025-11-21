As recentes discussões sobre segurança pública inundam o noticiário e ocupam a atenção de boa parte da população. O tema desperta indignação, raiva e desesperança nas mentes e corações de nossos compatriotas.\nMuito se debate a categorização do crime organizado como terrorismo, o aumento de penas e mesmo a legitimidade de operações como vimos nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Por outro lado, pouco de discute o mais importante: o capital humano capaz de frear o crime organizado e oferecer maior segurança à população.\nNesse sentido, as polícias civis de todo o Brasil têm papel fundamental, afinal, são elas que investigam, desatam teias sofisticadas de esquemas criminosos e conseguem chegar a líderes de facções e quadrilhas responsáveis por todo tipo de ilicitude, desde o tráfico de drogas à lavagem de dinheiro. A Lei nº 14.735/2023, conhecida como Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (LONPC), amplia as atribuições de seus integrantes, unifica os cargos de agente e escrivão no poderoso cargo de Oficial Investigador de Polícia.