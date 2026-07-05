O sr. Jhonatan de Jesus é um exemplo pronto e acabado do derretimento das instituições no Brasil e provoca uma pergunta que já embute a resposta: como é possível esse cidadão virar ministro, justamente, do Tribunal de Contas da União (TCU)?\nNinguém fora do Congresso sabia quem ele era, até virar relator do processo no TCU sobre a liquidação do Banco Master e atuar descaradamente a favor dos interesses de Daniel Vorcaro e contra o Banco Central. O que, aliás, pode ser tudo, menos surpresa. Basta dar uma olhada nos seus mandatos na Câmara dos Deputados.\nA defesa ferrenha do Master e de Vorcaro (por que será?) combina à perfeição com o sumiço das emendas parlamentares de Jhonatan. Quando deputado federal, ele indicou R$ 42 milhões para Roraima e esses milhões viraram pó, ou melhor, mantiveram o pó.