Está confirmado: uma semana, duas derrotas para o presidente Lula, que vai perdendo energia, vantagem segura nas pesquisas e a confiança de possíveis aliados que poderiam ir para um lado ou outro e estão indo em massa para o dos seus adversários. Lula, porém, não é o único derrotado. Também perdem as instituições, em particular STF e Senado, e o andamento do caso Master.\nO pacto entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não foi só para impedir que Jorge Messias vestisse a toga da corte nem para se desconectar de vez de Lula. Ambos estão enrolados no escândalo do Banco Master e o tal pacto, ou acórdão, tem cara e cheiro de “você salva a minha pele e eu salvo a sua”.\nEx-ídolo nacional anti-golpe, Moraes tem bons motivos para temer o Senado e um pedido de seu impeachment, algo praticamente inédito, mas que parece avançar contra Moraes e outros ministros do STF, em especial os envolvidos no caso Master, como ele, depois da revelação dos R$ 130 milhões de contrato entre o banco e o escritório da sua família.