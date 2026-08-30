Flávio Bolsonaro fez o papel de homem de família e o presidente Lula, o de homem das massas\nNa estreia da propaganda eleitoral de rádio e TV, Flávio Bolsonaro fez o papel de bom moço, homem de família, enquanto Lula encenou o líder das massas, do "povo", e, assim, deixou um alerta para a campanha do opositor: Flávio precisa melhorar o conteúdo e a força da mensagem para convencer que é uma opção melhor do que Lula.\nTalvez a principal frase de efeito tenha sido de Lula: "Flávio, o pior dos Bolsonaro", um contraponto, justamente, à versão de que seria o filho primogênito de Jair Bolsonaro seria "o melhor", "o moderado" ou o "bom moço" da família, como acabara de se apresentar.\nAs duas estratégias foram pautadas pelas pesquisas. Flávio, que sofre resistência no eleitorado feminino e precisa manter o evangélico, falou de mulheres e família, mostrando a mãe, a mulher e as duas filhas num lar simples e feliz.