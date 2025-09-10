Por uma manobra da base do prefeito Sandro Mabel a Câmara de Goiânia avocou da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o projeto de lei que prorroga de dois para cinco anos os contratos de professores temporários e, em seguida, o aprovou em primeira votação. Hoje também a prefeitura retirou do Legislativo o projeto de lei que concedia reajuste de 4,83% da data-base aos servidores municipais (do Executivo e do Legislativo). As duas ações mostram articulação do novo líder, Wellington Bessa (DC), mas que a prefeitura ainda enfrenta resistências na Câmara.\nA CCJ se reuniu na manhã desta quarta-feira (10) e entre as dezenas de projetos na pauta constava o relatório do vereador Lucas Kitão (UB) ao projeto de lei dos temporários. O líder Bessa solicitou a antecipação da pauta, mas o presidente Luan Alves encerrou a reunião às 9 horas. Em contato com a CBN Goiânia o líder informou que terminou, porque o horário regimental é das 8 às 9 horas, quando começa a sessão plenária.