A base do prefeito Sandro Mabel (UB) reuniu apenas 13 votos em duas votações na manhã desta quinta-feira (28) na Câmara de Goiânia. Com isso o governo sofreu duas derrotas importantes. A oposição juntou-se ao grupo de 16 vereadores que criou a Comissão Especial de Investigação (CEI) do Limpa Gyn derrubou a lei que criou a taxa do lixo e ainda aprovou um requerimento alterando o regimento interno da Câmara que pode tirar a maioria pró-Mabel entre os integrantes da CEI.\nO projeto de lei do vereador Lucas Vergílio (MDB) que derrubou a taxa do lixo recebeu 20 votos favoráveis e 13 votos contrários. A proposta foi aprovada em primeira votação e precisa passar por mais uma apreciação no plenário. Já o requerimento sobre a composição da CEI recebeu 19 votos contra os mesmos 13 da base aliada. Chamou a atenção a posição de quatro vereadores governistas.