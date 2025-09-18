A mais de um ano da eleição que definirá o sucessor do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a base governista já se mobiliza para influenciar na escolha do futuro vice na chapa que será encabeçada por Daniel Vilela (MDB). Com pelo menos duas candidaturas de oposição no horizonte, a intenção é emplacar um nome com perfil político para ocupar a vaga.\nEsse é o primeiro tema do Giro 360, podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Nesta edição, a formação é a titular: o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.\nNo segundo bloco, o trio analisa a postura da bancada goiana na votação da PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados.\nPara acompanhar, é só dar o play.