Ao abrir prazo de 24 horas para que os partidos e/ou vereadores apresentem blocos para formação da Comissão Especial e Investigação (CEI) da Limpa Gyn, o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), ajuda o prefeito Sandro Mabel (UB) a tentar obter maioria na comissão. Com indicação dos membros apenas pelas bancadas, conforme ocorria até a decisão de Romário na manhã desta quarta-feira (27), a oposição e o grupo de 16 vereadores que propuseram a investigação já tinham indicado cinco dos sete membros titulares.\nOs vereadores Luan Alves e Pedro Azulão, MDB, Cabo Senna (PRD), Lucas Kitão (UB), todos signatários da CEI, e Fabrício Rosa (PT) haviam sido indicados por suas bancadas. Agora essa composição será revista com a formação dos blocos de vereadores, prevista no regimento interno. Cada bloco deve ter quatro membros e concorre com os partidos nas indicações de membros das comissões de investigação.