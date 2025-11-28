O juiz Liciomar Fernandes da Silva, da 6ª Vara de Família de Goiânia, reforçou a ordem de prisão contra o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, em despacho na noite de quinta-feira (27). O juiz determinou envio de ofício à Delegacia de Capturas da Polícia Civil de Goiás e o cumprimento do mandado com urgência.\nApesar de o advogado de Cachoeira, Arthur Paulino, ter dito que um acordo para parcelamento da dívida de R$ 1,175 milhão de pensão alimentícia já havia sido oficializado na noite de quarta-feira (26), não houve registro de acerto na Justiça.\nA reportagem apurou que a advogada Andressa Mendonça, ex-mulher de Cachoeira, havia aceitado formalizar o acordo sob a condição de pagamento da primeira prestação. Como não houve quitação, o registro não ocorreu e o mandado segue em aberto.