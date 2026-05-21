O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (UB), exonerou na tarde desta quinta-feira (21) o assessor comissionado Jalles Ferreira de Oliveira, preso em operação da Polícia Civil que investiga desvios da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) nos anos de 2022 a 2024. Jalles foi auxiliar da Assessoria Jurídica da companhia até janeiro do ano passado e ocupava desde fevereiro cargo na Assessoria Técnica de Almoxarifado, com salário de R$ 3,85 mil.\nA defesa de Jalles afirmou não ter conhecimento da exoneração e disse que deve protocolar pedido de habeas corpus ainda nesta quinta. O advogado Diogo Mota representa os três presos temporariamente - além de Jalles, o ex-chefe do Departamento Jurídico da Comurg Márcio Antunes Porfírio e o ex-auxiliar operacional da companhia Emerson Marques Brito.